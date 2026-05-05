Questa mattina, un infermiere è stato ferito con un coltello vicino al parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe legato a una tentata rapina. Il prefetto della città ha commentato l’accaduto, definendolo un’offesa a tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore sanitario. La polizia sta indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Un infermiere è stato accoltellato questa mattina nei pressi del parcheggio del pronto soccorso dell’ospedale Ospedale Cardarelli, a Napoli, nel corso di quella che secondo le prime ipotesi sarebbe stata una tentata rapina. L’uomo, dipendente della struttura sanitaria, sarebbe stato aggredito da due persone dopo essersi rifiutato di consegnare il portafogli. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.50 nell’area esterna, una zona particolarmente frequentata da personale sanitario, pazienti e accompagnatori. Secondo una prima ricostruzione, i due aggressori avrebbero avvicinato l’infermiere con l’intento di rapinarlo; al suo rifiuto, lo avrebbero colpito più volte con un coltello prima di darsi alla fuga.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Infermiere accoltellato fuori dal Cardarelli durante una rapina. Il prefetto di Napoli: “Offesa a tutti i lavoratori e le lavoratrici”

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