Regione Sicilia De Luca chiede accesso a parere secretato | esposto contro Scurria e Siracusano

Un rappresentante della Regione Sicilia ha presentato un esposto all’autorità giudiziaria, chiedendo l’accesso a un parere considerato finora non consultabile. Contestualmente, ha richiesto l’accesso agli atti relativi a questa documentazione. La richiesta riguarda un parere su cui si sostiene ci siano restrizioni di accesso, e la richiesta di consultazione è stata accompagnata dall’annuncio di un esposto formale contro due funzionari regionali.

Accesso agli atti su un parere ritenuto finora non consultabile e annuncio di un esposto all’autorità giudiziaria. È la mossa del deputato regionale Cateno De Luca, insieme ai colleghi Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto del gruppo Sud Chiama Nord. Richiesta ufficiale sul parere “secretato” I tre parlamentari hanno formalizzato una richiesta per ottenere copia integrale del parere n. 020.11.26 dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, relativo all’applicazione dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1992. Si tratta di un atto indicato come “reso” ma sottratto all’accesso ai sensi della normativa regionale vigente.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Regione Sicilia, De Luca chiede accesso a parere “secretato”: esposto contro Scurria e Siracusano Notizie correlate Leggi anche: Botta e risposta verso le amministrative, Scurria annuncia una nuova querela contro De Luca Leggi anche: Anche Sciacca contro Scurria, "Falso che nel 2018 aiutai De Luca nella raccolta firme" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Spunta la scadenza del 30 aprile, Schifani ha una settimana di tempo per fare il rimpasto: Tempi maturi; Le liste di Sud chiama Nord senza firme, De Luca lancia un appello a Schifani; Rimpasto governo in Sicilia passa da scelta FdI su assessore imputata; Il rimpasto si è inacidito. Regione Sicilia, De Luca chiede accesso a parere secretato: esposto contro Scurria e SiracusanoI tre parlamentari hanno formalizzato una richiesta per ottenere copia integrale del parere n. 020.11.26 dell’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, relativo all’applicazione dell’artic ... gazzettadelsud.it De Luca: Gravi dichiarazioni di ScurriaHo invitato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ad intervenire nella sua qualità di rappresentante legale dell’Ente regionale per tutelare il buon operato degli uffici regionali, ... messinaoggi.it Regione Siciliana. Attività produttive, pubblicata la graduatoria del bando “Sicilia che Piace” Leggi qui: https://www.lagazzettadelcalatino.it/2026/04/regione-siciliana-attivita-produttive-pubblicata-la-graduatoria-del-bando-sicilia-che-piace - facebook.com facebook