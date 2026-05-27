Durante un'operazione a Pordenone è stata smantellata una rete di spaccio, con il sequestro di 13 chili di hashish. Gli investigatori hanno scoperto che la droga veniva nascosta tra gli elettrodomestici nelle abitazioni dei sospetti. Non sono stati forniti dettagli sulle tecniche utilizzate per migliorare la qualità della sostanza nel laboratorio clandestino. L’attività delle forze dell’ordine ha portato al sequestro e all’arresto di alcune persone coinvolte.

? Domande chiave Come facevano a nascondere la droga tra gli elettrodomestici di casa?. Quali tecniche usavano per migliorare la qualità della sostanza nel laboratorio?. Come riuscivano a gestire i clienti senza usare schede SIM telefoniche?. Dove si incontravano i due giovani per coordinare lo spaccio locale?.? In Breve Indagini iniziate il 13 gennaio dopo il fermo di due persone con 200 grammi.. Sequestrati 13 chili di hashish e mezzo chilo di marijuana tra Azzano e Fiume.. Utilizzo di roner per hash curing e confezioni con loghi di lusso.. Ritrovata una carabina ad aria compressa con ottica nel garage di Azzano Decimo.. La Squadra Mobile della Questura di Pordenone ha smantellato un sistema di spaccio tra Azzano Decimo e Fiume Veneto, sequestrando oltre 13 chili di hashish e mezzo chilo di marijuana durante perquisizioni all’alba. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone: smantellata rete di spaccio, 13 chili di hashish sequestrati

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