Nella notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, la Polizia di Stato ha portato a termine un'operazione che ha portato allo smantellamento di una rete di spaccio di droga nella provincia di Cremona. Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 6 chili di sostanze stupefacenti. L’azione ha coinvolto diverse unità investigative che hanno eseguito perquisizioni e arresti nel corso delle operazioni.

La notte tra il 17 e il 18 aprile 2026, un’operazione della Polizia di Stato ha smantellato una catena di distribuzione di stupefacenti nella provincia di Cremona. Un trentaquattrenne italiano è stato arrestato in una residenza locale con quasi sei chili di sostanze illegali, mentre un ventinoveenne albanese è stato denunciato dopo un controllo in piazza IV Novembre. Dalla piazza al magazzino: la ricostruzione dell’operazione. Tutto è iniziato nel cuore di Cremona, in piazza IV Novembre, dove la Squadra Volante ha intercettato un cittadino albanese di 29 anni. Al momento del controllo, l’uomo disponeva di 85 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina, oltre a 1300 euro in contanti, cifra riconducibile alla vendita di droga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cremona, smantellata la rete di spaccio: 6 chili di droga sequestrati

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