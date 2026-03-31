Infrastrutture finanziate le opere propedeutiche alla costruzione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra

Nella giornata odierna, è stato approvato il trasferimento di 24,5 milioni di euro alla Città metropolitana di Messina. La somma sarà destinata a finanziare tre interventi infrastrutturali necessari per la realizzazione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra. Le opere propedeutiche rappresentano la prima fase di un progetto volto alla costruzione della nuova struttura portuale.

La Regione ha trasferito 24.5 milioni di euro alla Città Metropolitana di Messina per consentire l'avvio di tre interventi necessari alla realizzaizone futura dell'infrastruttura Via libera al trasferimento alla Città metropolitana di Messina di 24,5 milioni di euro destinati a finanziare tre interventi connessi alla futura realizzazione del porto turistico di Santo Stefano di Camastra. Lo ha deciso il governo Schifani nella seduta di giunta di oggi, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Si tratta di fondi del programma regionale Fesr 20142020 (Psc Regione Siciliana) che verranno così recuperati e impiegati per tre progetti esecutivi, già nelle disponibilità del Comune di Santo Stefano di Camastra, come da proposta avanzata all’assessorato dalla stessa amministrazione comunale nell’ottobre 2025. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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