È iniziato il cantiere sul ponte di ferro, con lavori che coinvolgono entrambe le sponde del Ticino. La fase di intervento è stata avviata dopo mesi di attesa e comporterà modifiche temporanee alla viabilità. Durante i lavori, si prevedono disagi e rallentamenti per chi attraversa la zona. La chiusura temporanea di alcune corsie sarà necessaria per permettere le operazioni di manutenzione.

Estate di cantieri e viabilità ridisegnata tra le due sponde del Ticino. Dopo mesi di attesa e rinvii, si avvicina infatti l’intervento di manutenzione sul ponte di ferro che collega Sesto Calende a Castelletto Ticino, uno degli assi strategici per la mobilità tra Lombardia e Piemonte, attraversato ogni giorno da centinaia di pendolari, lavoratori frontalieri e mezzi diretti verso il Novarese e il basso Verbano. Secondo le prime indicazioni operative, il cantiere dovrebbe prendere il via nel mese di luglio e comporterà una chiusura temporanea della storica infrastruttura per circa una settimana. Un intervento atteso da tempo, già programmato in passato ma poi rinviato, che ora sembra entrare finalmente nella fase esecutiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ponte di ferro. Via al cantiere. Disagi in vista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Estate di cantieri sui binari, disagi per i pendolari pavesi

Notizie e thread social correlati

Bariano, niente maxi cantiere sulla rete idrica: meno disagi in vista per residenti e attivitàDopo settimane di verifiche tecniche, il Comune e la società incaricata della gestione della rete idrica hanno deciso di non procedere con il maxi...

Lifting per il Ponte di San Rocco. Novanta giorni di cantiere e disagiIl Ponte di San Rocco, simbolo di Vimercate e punto di accesso al centro storico, sarà soggetto a un intervento di manutenzione straordinaria.

Temi più discussi: Per Ferrovienord Nessuna criticità al Ponte di Ferro di Malnate: annunciati i lavori per la manutenzione straordinaria del centenario; Montone, situazione critica: Dal ponte della ferrovia alla golena di San Tomè; Ferrovia Roma Nord, c'è da rifare il ponte sul Tevere: tre mesi di disagi in arrivo per i pendolari; Ponte di Calatrava, ecco i primi gradini con il nuovo materiale.

Proseguono i lavori della tramvia Togliatti A maggio risultano attivi cantieri tra Ponte Mammolo e la Casilina: avviata la posa dell’armamento nella tratta nord, mentre continuano le opere per il viadotto FL2 e la predisposizione della trazione elettrica x.com

Bridge of Eras - Ponte Elevato Ferroviario/Pedonale reddit

Nuovi lavori e chiusure al Ponte di Ferro di Sesto Calende, Rfi vorrebbe il cantiere a luglioLo stop della durata di una settimana per la sostituzione di giunti e diagonali attende ancora l'ufficialità ma è stato comunicato ai sindaci delle due sponde del Ticino, che Intanto valutano come co ... varesenews.it

Per Ferrovienord Nessuna criticità al Ponte di Ferro di Malnate: annunciati i lavori per la manutenzione straordinaria del centenarioL'assessore Battaini: Seguiremo l'iter per preservare questo simbolo del territorio. Tempi stimati in quattro-cinque anni ... varesenews.it