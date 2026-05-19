Lifting per il Ponte di San Rocco Novanta giorni di cantiere e disagi

Il Ponte di San Rocco, simbolo di Vimercate e punto di accesso al centro storico, sarà soggetto a un intervento di manutenzione straordinaria. Il progetto prevede un investimento superiore ai 255mila euro e un periodo di lavori di circa novanta giorni. Durante questa fase, sono previsti disagi per la viabilità e il passaggio pedonale, mentre il cantiere interesserà la struttura per garantire la sua conservazione e sicurezza nel tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Ponte di San Rocco entra in cantiere. Uno dei simboli di Vimercate, porta d’accesso al centro storico e testimonianza di secoli di trasformazioni urbane, sarà sottoposto a un intervento di manutenzione straordinaria da oltre 255mila euro per garantirne conservazione e sicurezza. I lavori sono cominciati ieri e andranno avanti per circa tre mesi, con la chiusura completa del passaggio alle auto e ai pedoni. Prima di definire il piano d’intervento, il monumento è stato al centro di analisi diagnostiche portata a termine con tecnologie avanzate, tra cui georadar ed endoscopie, per valutarne l’effettivo stato di salute. Le indagini hanno interessato anche le torri medievali che affiancano il passaggio, inizialmente escluse dagli accertamenti, con l’obiettivo di raccogliere dati utili a futuri interventi di consolidamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lifting per il Ponte di San Rocco. Novanta giorni di cantiere e disagi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Viale Gorizia tutto da rifare. Transito vietato anche verso i box. In vista novanta giorni di disagiIndispensabili e previsti, dopo Pasqua partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di viale Gorizia. Disagi al 'San Rocco': servizi di prelievo ridotti e lavori in ritardoNuovi disagi all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, dove continuano le criticità legate al servizio prelievi. Lifting per il ponte di San Rocco. Novanta giorni di cantiere e disagiIl Ponte di San Rocco entra in cantiere. Uno dei simboli di Vimercate, porta d’accesso al centro storico e ... msn.com Lifting per il Ponte di San Rocco. Il simbolo di Vimercate sotto i ferriIl sorvegliato speciale è stato sottoposto alle indagini più sofisticate messe a disposizione dalla tecnologia: georadar ed endoscopie, e dopo gli esami il piano di manutenzione straordinaria del ... ilgiorno.it