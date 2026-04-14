Bariano niente maxi cantiere sulla rete idrica | meno disagi in vista per residenti e attività

Dopo settimane di verifiche tecniche, il Comune e la società incaricata della gestione della rete idrica hanno deciso di non procedere con il maxi cantiere previsto nel centro del paese. La sostituzione dell’intera condotta lungo via Roma non sarà più necessaria, eliminando di fatto i possibili disagi per residenti e attività commerciali che si temevano in caso di intervento. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Bariano. Dietro front sul maxi cantiere per la rete idrica nel cuore del paese. Dopo settimane di verifiche tecniche, il Comune e Cogeide hanno escluso la necessità di sostituire l’intera condotta dell’acqua lungo via Roma. Lo scenario più temuto, fatto di lavori estesi e disagi per residenti e commercianti, è scongiurato. La decisione, a cui si è giunti dopo settimane di valutazioni tecniche, cambia, di fatto le carte in tavola, in quanto “sarà un lavoro circoscritto e rapido, della durata di un paio di settimane – proseguono -. L’intervento riguarderà la sostituzione di una saracinesca all’intersezione tra via Roma, via Umberto I e via Locatelli e quattro valvole ormai obsolete”, pertanto, “l’ingresso in paese resterà garantito”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Domenica senza acqua o con forti disagi, maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte: le zone interessateSi entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su... Con il maxi-cantiere Aca niente acqua all'Aeroporto d'Abruzzo: le soluzioni della Saga per limitare i disagiNiente acqua anche all'Aeroporto d'Abruzzo nelle giornate del 13 e del 14 aprile quando l'Aca chiuderà le sorgenti e i pozzi di Bussi per i lavori di...