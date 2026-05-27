Ponte del 2 giugno | servizi garantiti dal Comune di Parma

Il Comune di Parma ha annunciato che gli Uffici Comunali saranno chiusi per l’intera giornata di lunedì 1° giugno, in occasione del ponte del 2 giugno 2026. L’unica eccezione riguarda il Palazzo Municipale, dove il servizio di accoglienza sarà disponibile fino alle 19. Restano invariati altri servizi pubblici e amministrativi, che non saranno attivi in questa giornata. La chiusura riguarda esclusivamente gli uffici comunali, mentre altri servizi potrebbero avere orari diversi o rimanere aperti.

In occasione del ponte del 2 giugno 2026, il Comune di Parma ha disposto la chiusura degli Uffici Comunali per l’intera giornata di lunedì 1° giugno, con le seguenti eccezioni e precisazioni:Palazzo Municipale: il servizio di accoglienza sarà attivo fino alle ore 19.Servizi Demografici e URP. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Ponte del 2 giugno reddit

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