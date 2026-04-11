Servizi garantiti da Poste Italiane nei comuni interessati dal maxi cantiere Aca ma 27 uffici in provincia non apriranno

In provincia di Pescara, ventidue comuni su ventinove sono interessati da un maxi cantiere dell'Aca sull'acquedotto Giardino, che ha causato la sospensione dell’acqua. Poste Italiane ha garantito servizi in alcuni dei comuni coinvolti, anche se 27 uffici della provincia rimarranno chiusi e non apriranno durante questa fase di riorganizzazione. La sospensione idrica ha infatti richiesto adattamenti nelle attività di consegna e servizi postali.

Anche Poste Italiane alle prese con la riorganizzazione per affrontare il problema sospensione idrica dovuto al maxi cantiere Aca sull’Acquedotto Giardino che, in provincia di Pescara, interesserà 19 Comuni (22 il totale). Degli 80 uffici postali distribuiti sul territorio saranno 48 quelli che. 🔗 Leggi su Ilpescara.it L'Aca attiva la rateizzazione delle bollette nei territori interessati dai lavori Pnrr: i comuni che rientrano nell'agevolazioneL'azienda che gestisce il servizio idrico in provincia di Pescara ha indicato i comuni nei quai i residenti potranno chiedere la rateizzazione delle... Sospensione delle bollette nei zone colpite dal ciclone Harry. Ecco tutti i comuni interessati CALABRIA E MESSINA E PROVINCIAConfconsumatori informa i cittadini che ARERA, con la delibera 20/2026/R/COM, ha disposto la sospensione per sei mesi del pagamento delle bollette di... Temi più discussi: I migliori 5 buoni fruttiferi postali di aprile 2026 con tassi di interesse fino al 4%; La lezione dimenticata delle liberalizzazioni; Ufficio postale chiuso per lavori, Villafranca Sicula entra nel progetto Polis; Poste: via ai lavori del progetto Polis nell’ufficio di Radda. Servizi garantiti da Poste Italiane nei comuni interessati dal maxi cantiere Aca, ma 27 uffici in provincia non aprirannoLa sospensione idrica interesserà anche 48 degli 80 uffici postali del Pescarese: di questi 21 saranno operativi, mentre gli altri il 13 aprile non apriranno, ma se non ci saranno intoppi già il 14 tu ... ilpescara.it Poste: via ai lavori del progetto Polis nell’ufficio di RaddaRADDA IN CHIANTI. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Radda in Chianti dal 13 aprile sarà interessato da interventi per migliorare la qualità ... ilcittadinoonline.it Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani, insigniti da Mattarella, e le aziende di appartenenza: Alfonso BOVE di Salerno – Impiegato, Poste Italiane S.p.A. con 37 anni di servizio; Michele CALABRESE di Mercato San Severino – Operaio, TN Service Srl co - facebook.com facebook Arte e filatelia: le telecamere del TG Poste sono entrate nell’ufficio postale nel cuore del museo fiorentino degli Uffizi, dove ogni giorno migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo concludono la loro visita, scegliendo di affidare i loro ricordi a cartoline affranc x.com