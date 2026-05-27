Pontboset l’unico avversario è il quorum | serve il 50% dei voti
A Pontboset, per eleggere la lista unica alle elezioni serve che almeno il 50% degli aventi diritto si presenti alle urne. Se questa soglia non viene raggiunta, l’elezione non sarà valida. La presenza di una sola lista in corsa solleva il dubbio su come possa essere confermato il risultato senza un confronto diretto con altri candidati. La partecipazione alle urne rappresenta quindi l’unico elemento decisivo per validare l’esito elettorale.
? Punti chiave Quanti cittadini devono recarsi alle urne per evitare il nulla osta?. Come può la lista unica essere eletta senza un vero confronto?. Cosa accade se non si raggiungono gli 81 votanti previsti?. Chi interverrà nel borgo in caso di mancato raggiungimento del quorum?.? In Breve Votazioni previste domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23.. Servono almeno 81 votanti su 160 iscritti per evitare il commissariamento.. Candidati consiglieri: Bordet, Chanoux Toro, Marioni, Mazza, Ruggeri, Savin, Vuillermoz.. Mancato quorum del 50% richiede decreto del Presidente della Regione.. A Pontboset, domenica 24 maggio dalle ore 7 alle ore 23, si voterà per eleggere il nuovo sindaco e i nove consiglieri comunali tra i 160 elettori e le elettrici del borgo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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