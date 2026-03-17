Referendum giustizia perché non serve il quorum? Cosa dice la Costituzione

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si svolge il referendum sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento nell’autunno 2025, come previsto dall’agenda del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La consultazione riguarda la conferma o il rifiuto del progetto di modifica delle norme giudiziarie senza la richiesta di un quorum, secondo quanto stabilito dalla Costituzione.

Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per scegliere se confermare o respingere il progetto di riforma della giustizia approvato in via definitiva dal Parlamento nell’autunno 2025, come da programma del centrodestra guidato da Giorgia Meloni. L’esito del referendum sarà secco – Sì o No – a prescindere dal numero di persone che andrà effettivamente a votare. Già, perché a differenze dei referendum abrogativi, nei quali gli elettori sono chiamati a esprimersi su una proposta di cancellazione di una legge o di una sua parte, per i referendum confermativi di riforme costituzionali non è previsto il quorum. Che tra domenica e lunedì vadano a... 🔗 Leggi su Open.online

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