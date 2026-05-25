Chi supera il 50% dei voti viene eletto al primo turno
In comuni con meno di 15.000 abitanti, come Faenza e Cervia, l’elezione del sindaco e dei consiglieri avviene nello stesso momento e con il sistema maggioritario. Se un candidato ottiene più della metà dei voti, viene eletto al primo turno.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, come Faenza e Cervia, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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