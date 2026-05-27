Pomezia stretta sulle concessioni balneari | approvato il protocollo contro le infiltrazioni criminali

A Pomezia è stato approvato un protocollo per rafforzare i controlli sulle concessioni balneari, con l'obiettivo di contrastare le infiltrazioni criminali. La decisione riguarda le procedure di assegnazione e gestione delle concessioni demaniali marittime, con l'intento di aumentare la trasparenza e la legalità. La misura è stata adottata in risposta alle criticità emerse nel settore e prevede controlli più stringenti sulle pratiche amministrative.

Pomezia, 27 maggio 2026 – Pomezia compie un passo importante per rafforzare legalità, trasparenza e controlli nelle procedure legate alle concessioni demaniali marittime. La Giunta comunale ha approvato il Protocollo di legalità per le procedure di affidamento delle concessioni destinate ad attività turistico-ricreative e sportive, da sottoscrivere con la Prefettura di Roma. Il provvedimento arriva al termine di un percorso durato oltre un anno, portato avanti in collaborazione con la Prefettura e con il Ministero dell’Interno. L’obiettivo è dotare il territorio di uno strumento concreto per prevenire possibili infiltrazioni criminali, garantire maggiore trasparenza nelle assegnazioni e tutelare gli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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