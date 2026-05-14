Turismo e ristorazione in Prefettura a Napoli parte il tavolo contro le infiltrazioni criminali

In Prefettura a Napoli è stato avviato un tavolo di lavoro dedicato al settore del turismo e della ristorazione. L’obiettivo è potenziare le misure di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata in queste attività. L’iniziativa coinvolge rappresentanti delle istituzioni e degli operatori locali, con l’intento di monitorare e affrontare le problematiche legate alle infiltrazioni nel comparto.

Rafforzare gli strumenti di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nei settori del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi in Prefettura a Napoli, dedicato alla definizione di un protocollo operativo per la tutela di uno dei comparti economici più strategici del territorio. Al tavolo hanno preso parte rappresentanti della Prefettura, delle istituzioni competenti, delle forze e degli organi di polizia, delle organizzazioni sindacali e delle principali associazioni di categoria del settore turistico e della ristorazione. Nel corso della riunione è stata...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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