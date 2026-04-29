Commissione Bilancio del Senato respinge l’emendamento sulle concessioni balneari

La Commissione Bilancio del Senato ha deciso di non approvare l’emendamento proposto dalla Lega riguardante le concessioni balneari nelle zone colpite dal maltempo. La proposta prevedeva una proroga delle concessioni esistenti, ma è stata respinta durante la discussione. La decisione si è verificata nel contesto del decreto ponte, con il voto della commissione che ha deciso di non includere questa misura nel testo in esame.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop alla proposta della Lega sul decreto ponte. La Commissione Bilancio del Senato ha respinto l’emendamento presentato dalla Lega, che prevedeva una proroga delle concessioni balneari nelle aree colpite dal maltempo. La proposta era stata inserita come modifica al cosiddetto decreto ponte. Decisivo il parere negativo del Ministero dell’Economia. A influire sulla decisione è stato il parere contrario del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha espresso valutazioni non favorevoli sulla misura. Nessuna proroga per le concessioni nelle zone colpite. Con il voto della Commissione, salta quindi la possibilità di estendere le concessioni balneari nelle zone interessate da eventi meteorologici avversi, almeno nell’ambito di questo provvedimento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Commissione Bilancio del Senato respinge l’emendamento sulle concessioni balneari Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Balneari Calabria, ok in commissione: nel 2026 concessioni trasferibili per i lidi danneggiatiIn una fase in cui il settore balneare si trova stretto tra criticità ambientali, incertezze normative e urgenze economiche, diventa necessario... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dpfp 2026: esordio nelle Commissioni; Audizione commissioni congiunte Bilancio su Documento finanza pubblica; Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato (27.04.2026); Via libera al DDL idrogeno e nuove strategie per le materie prime critiche. Commissione Senato boccia l'emendamento Lega su proroga concessioni balneari(ANSA) - ROMA, 29 APR - La commissione Bilancio del Senato ha cassato l'emendamento, che proroga le concessioni balneari nelle zone colpite dal maltempo, e proposto dalla Lega al cosiddetto decreto po ... altoadige.it Balneari, stop in commissione Bilancio alla proroga delle concessioniROMA ROMA – Si chiude con un nuovo passaggio decisivo la vicenda dell’emendamento sulle concessioni balneari. La commissione Bilancio del Senato ha infatti cassato la norma proposta dalla Lega all’int ... corrieredellacalabria.it USB Unione Sindacale Di Base pag. nazionale. . L'Usb e' stata audita ieri in Commissione bilancio in merito al documento di finanza pubblica. Durante l'audizione abbiamo evidenziato le responsabilità del governo rispetto al declino economico e sociale del - facebook.com facebook La Commissione #Bilancio @ConsLomb ha incontrato i rappresentanti della #FondazioneMinoprio in merito al bilancio 2025. La Fondazione si occupa di formazione e ricerca nel settore del #verde e dell' #agroalimentare x.com