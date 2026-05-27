Polonia | 188 milioni di euro per la sfida del biometano entro il 2030

In Polonia, sono stati stanziati 188 milioni di euro per sviluppare il biometano entro il 2030. La metà dei costi, pari a circa 104 milioni di euro, sarà coperta da investimenti privati. La produzione di circa 80 milioni di metri cubi di biometano sarà guidata principalmente dai settori agricoli, con particolare attenzione alle aziende agricole e agli impianti di digestione anaerobica.

?? Punti chiave Come faranno i privati a finanziare il 55% dei costi restanti? Quali settori agricoli guideranno la produzione di questi 80 milioni di metri cubi? Come verranno collegati i nuovi impianti alla rete del gas nazionale? Perché questo piano trasforma la Polonia in un leader energetico regionale??? In Breve NFOSiGW copre fino al 45% dei costi per i nuovi investimenti privati. Obiettivo produzione di 80 milioni di metri cubi di biometano entro il 2030. Fondo per la modernizzazione ha gi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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