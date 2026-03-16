Integratori per la fertilità boom in Italia | oltre 130 milioni di euro entro il 2030

In Italia, il mercato degli integratori per la fertilità sta registrando una crescita significativa, con un fatturato previsto che supererà i 130 milioni di euro entro il 2030. Il paese rappresenta il 15,1% del mercato europeo in questo settore, secondo un report di Grand View Research. La domanda di questi prodotti sta aumentando, consolidando la posizione dell’Italia tra i principali paesi europei in questo comparto.

L’Italia è tra i campioni europei nel mercato degli integratori per la fertilità. Con una quota di mercato a livello europeo pari al 15,1% e un fatturato complessivo che, secondo quanto svelato da un recente report di Grand View Research, raggiungerà, entro il 2030, gli oltre 130 milioni di euro (+66% rispetto al 2023) il mercato italiano degli integratori per la fertilità conquista, in Europa, il terzo gradino del podio, dietro a Germania, che detiene una quota pari al 28,5%, e Francia (19,2%). In valore assoluto, come si evince da uno studio di Future Market Insights, il mercato europeo degli integratori per la fertilità raggiungerà, entro il 2035, i 520,1 milioni di dollari in valore assoluto, in crescita del +108% rispetto ai 218 milioni di euro di valore fatti registrare nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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