Politica industriale e ambiente | quale equilibrio? Il 28 maggio online l’ultimo episodio del talk podcast di Estra L’energia necessaria

Il 28 maggio sarà pubblicato l’ultimo episodio del podcast di Estra, “L’energia necessaria”, dedicato al rapporto tra politica industriale e ambiente. Il podcast affronta il tema di come conciliare crescita, innovazione e produzione con la riduzione di emissioni, consumi e vulnerabilità ambientale. La discussione si focalizza sulle sfide di trovare un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, evidenziando le questioni più urgenti e complesse del presente.

Arezzo, 27 maggio 2026 – Come si tiene insieme la necessità di crescere, innovare e produrre con l’urgenza di ridurre emissioni, consumi e vulnerabilità ambientali? È una delle domande più complesse del presente, e anche una delle più decisive per il futuro del Paese. A questo tema è dedicato il quinto e ultimo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, disponibile dal 28 maggio su tutte le principali piattaforme. In che modo le politiche industriali possono accompagnare la transizione ambientale senza indebolire competitività, occupazione e coesione sociale? E quale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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