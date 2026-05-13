Il 14 maggio sarà pubblicato il terzo episodio del podcast di Estra intitolato “L’energia necessaria”. Il talk si concentra sui temi legati all’energia e alle infrastrutture che sostengono le attività digitali quotidiane. La puntata verrà resa disponibile online, come le precedenti, accessibile a chiunque voglia approfondire questi aspetti spesso invisibili ma fondamentali per la vita moderna.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Ogni ricerca online, ogni file condiviso, ogni contenuto in streaming passa da un’infrastruttura fisica che quasi nessuno vede. Eppure, i data center sono oggi al centro di una delle questioni più decisive del nostro tempo: quanto digitale possiamo permetterci, e a quale costo energetico? È a questo tema che è dedicato il terzo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, con la puntata “Data Center: il cuore invisibile della rete”, disponibile dal 14 maggio su tutte le principali piattaforme. Quanto sono strategici oggi i data center? Che rapporto...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 14 maggio online il terzo episodio del talk podcast di Estra “L’energia necessaria”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

“L’energia necessaria”, Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energiaArezzo, 29 aprile 2026 – Debutterà il 30 aprile “L’energia necessaria”, il nuovo talk podcast prodotto da Estra insieme a OnePodcast, dedicato ai...

Leggi anche: Online il terzo episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

Argomenti più discussi: Italgas cede attività di distribuzione per 23 milioni; Raccolta rifiuti a Cetona: il 14 maggio il primo incontro pubblico; Nucleare, tra ritorno e nuove frontiere. Il 7 maggio online il secondo episodio del talk podcast di Estra L’energia necessaria; SiVinceTutto Superenalotto di mercoledì 06 maggio 2026.

Google estrazione(TG:e10838).qsr - Results on X | Live Posts & Updates x.com