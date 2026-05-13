Il 14 maggio online il terzo episodio del talk podcast di Estra L’energia necessaria
Il 14 maggio sarà pubblicato il terzo episodio del podcast di Estra intitolato “L’energia necessaria”. Il talk si concentra sui temi legati all’energia e alle infrastrutture che sostengono le attività digitali quotidiane. La puntata verrà resa disponibile online, come le precedenti, accessibile a chiunque voglia approfondire questi aspetti spesso invisibili ma fondamentali per la vita moderna.
Arezzo, 13 maggio 2026 – Ogni ricerca online, ogni file condiviso, ogni contenuto in streaming passa da un’infrastruttura fisica che quasi nessuno vede. Eppure, i data center sono oggi al centro di una delle questioni più decisive del nostro tempo: quanto digitale possiamo permetterci, e a quale costo energetico? È a questo tema che è dedicato il terzo episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, con la puntata “Data Center: il cuore invisibile della rete”, disponibile dal 14 maggio su tutte le principali piattaforme. Quanto sono strategici oggi i data center? Che rapporto...🔗 Leggi su Lanazione.it
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Defilé in Rosa: solidarietà, ricerca e numeri vincenti dell’estrazione finale Indichiamo di seguito i numeri vincenti estratti sabato 9 maggio PalaBachelet ad Oggiono in occasione del Defilé in Rosa. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno acquistato i bigli facebook
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