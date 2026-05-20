Digitalizzazione e transizione ambientale online il quarto episodio del talk podcast di Estra L’energia necessaria

Arezzzo, 20 maggio 2026 – La transizione ambientale non passa soltanto da nuovi impianti e nuove fonti energetiche. Passa anche da una trasformazione più silenziosa ma ormai decisiva: quella digitale. È a questo intreccio che è dedicato il quarto episodio de “L’energia necessaria”, il talk podcast di Estra, prodotto con OnePodcast e condotto da Fjona Cakalli, disponibile dal 21 maggio su tutte le principali piattaforme. In che modo dati, reti intelligenti e innovazione digitale possono rendere più efficiente e sostenibile il sistema energetico? A confrontarsi sul tema sono Andrea Carignani, Professore Associato in Organizzazione aziendale e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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