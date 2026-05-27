politica in lutto morto giuseppe gargani

L'onorevole Giuseppe Gargani è deceduto a Roma all'età di 91 anni. Era stato sottosegretario alla Giustizia e aveva ricoperto il ruolo di europarlamentare. La sua carriera politica si è svolta all’interno di un gruppo politico storico. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. La morte è avvenuta in una città italiana. Nessuna altra informazione su cause o circostanze è stata resa pubblica.

Si è spento a Roma, l'onorevole Giuseppe Gargani. Aveva 91 anni. Già sottosegretario alla Giustizia ed europarlamentare, Gargani era espressione del gruppo storico della Democrazia Cristiana della provincia di Avellino, che con Ciriaco De Mita e Nicola Mancino, per anni determinò le scelte politiche e istituzionali della nazione. Diversi i messaggi di cordoglio per il politico irpino, nativo di Morra De Sanctis che risiedeva da anni tra Roma e Avellino. Un autentico punto di riferimento per la politica e le istituzioni regionali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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