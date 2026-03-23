Politica in lutto | è morto l’ex premier

La Francia piange Lionel Jospin: l’ex primo ministro e storico esponente del Partito socialista è morto a 88 anni. Protagonista della vita pubblica tra anni Novanta e Duemila, guidò l’esecutivo in una fase cruciale di coabitazione con il presidente di centrodestra Jacques Chirac, segnando una delle stagioni politiche più rilevanti della Quinta Repubblica. Jospin arrivò a Matignon dopo la vittoria della “sinistra plurale” alle elezioni legislative del 1997. Rimase in carica fino al 2002, conducendo quello che viene indicato come il governo più longevo della Quinta Repubblica, in un contesto di equilibrio istituzionale delicato e di forte competizione tra schieramenti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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