Perugia in lutto è morto Giuseppe Passaro
Perugia si trova a dover affrontare la perdita di Giuseppe Passaro, deceduto recentemente. Imprenditore riconosciuto nel centro storico, Passaro ha consolidato la sua presenza nel panorama cittadino attraverso la gestione di attività locali. La sua partecipazione alle associazioni cittadine includeva ruoli nel consiglio di Perugia Futura e nel Consorzio. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra cittadini, colleghi e membri delle organizzazioni di cui faceva parte.
Perugia in lutto per la morte di Giuseppe Passaro. Imprenditore stimato e conosciuto da molti per la sua attività nel centro storico del capoluogo, Passaro era da sempre parte dell'associazionismo cittadino, dapprima come membro del consiglio di Perugia Futura, poi all'interno del Consorzio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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