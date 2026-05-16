Perugia in lutto è morto Giuseppe Passaro

Perugia si trova a dover affrontare la perdita di Giuseppe Passaro, deceduto recentemente. Imprenditore riconosciuto nel centro storico, Passaro ha consolidato la sua presenza nel panorama cittadino attraverso la gestione di attività locali. La sua partecipazione alle associazioni cittadine includeva ruoli nel consiglio di Perugia Futura e nel Consorzio. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio tra cittadini, colleghi e membri delle organizzazioni di cui faceva parte.

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