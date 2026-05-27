Polisportiva Borghesiana pallavolo Borghini | Una bella emozione il mio primo titolo da tecnico

La squadra Under 16 femminile di pallavolo della Polisportiva Borghesiana ha vinto il titolo regionale Acli. Il tecnico della squadra ha espresso soddisfazione per il primo titolo conquistato come allenatore. La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore giovanile della società. La società ha celebrato pubblicamente il successo della squadra, senza ulteriori dettagli su modalità o date.

Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana festeggia l’Under 16 femminile che ha vinto il titolo regionale Acli di categoria. Nel match di domenica andato in scena nell’impianto di casa, le ragazze capitoline hanno battuto per 3-1 il New Distribution Latina e hanno mandato in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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