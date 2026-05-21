Polisportiva Borghesiana pallavolo Loreti | Sta per chiudersi un’annata davvero positiva

Da romatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il settore volley della Polisportiva Borghesiana si appresta a concludere un’altra stagione caratterizzata da risultati di rilievo. La società ha annunciato che l’annata sta per terminare, segnando il passo di un percorso complessivamente positivo. Le squadre hanno partecipato a diverse competizioni, raggiungendo obiettivi stabiliti e consolidando la loro presenza nel panorama locale. Loreti, rappresentante della polisportiva, ha commentato il buon andamento della stagione senza fornire dettagli specifici sui risultati.

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Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana sta per archiviare un’altra stagione di grande livello. Il club capitolino, anche quest’anno, è cresciuto a livello di tesserati e sono stati diversi i riscontri positivi dal campo come conferma Stefano Loreti, direttore tecnico del settore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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