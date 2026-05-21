Polisportiva Borghesiana pallavolo Loreti | Sta per chiudersi un’annata davvero positiva
Il settore volley della Polisportiva Borghesiana si appresta a concludere un’altra stagione caratterizzata da risultati di rilievo. La società ha annunciato che l’annata sta per terminare, segnando il passo di un percorso complessivamente positivo. Le squadre hanno partecipato a diverse competizioni, raggiungendo obiettivi stabiliti e consolidando la loro presenza nel panorama locale. Loreti, rappresentante della polisportiva, ha commentato il buon andamento della stagione senza fornire dettagli specifici sui risultati.
Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana sta per archiviare un’altra stagione di grande livello. Il club capitolino, anche quest’anno, è cresciuto a livello di tesserati e sono stati diversi i riscontri positivi dal campo come conferma Stefano Loreti, direttore tecnico del settore. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Polisportiva Borghesiana calcio promossa in Prima categoria
Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), Vichi e Compagno: “Un inizio 2026 molto positivo”Roma – Ha cominciato l’anno nuovo col botto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana.
Borghesiana, atto vandalico nell'impianto appena riqualificato. Danneggiata la tensostrutturaL'assessore Onorato: I centri sportivi, nelle zone meno centrali, sono un punto di riferimento sportivo e presidi di legalità. Una bravata ingiustificata ... romatoday.it
Polisportiva Borghesiana volley, Loreti: Possiamo fare un bel campionatoRoma – Due vittorie che fanno ben sperare. La Prima divisione femminile del settore pallavolo della Polisportiva Borghesiana ha cominciato il campionato col piede giusto. Le ragazze di coach Stefano ... romatoday.it