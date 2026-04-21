Polisportiva Borghesiana calcio promossa in Prima categoria

Il settore calcio della Polisportiva Borghesiana ha conquistato la promozione in Prima categoria, vincendo il campionato di Seconda categoria con tre turni di anticipo. La squadra, guidata dall’allenatore Andrea Abate, ha portato la società in una categoria che non frequentava da due anni. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e i membri della polisportiva.

Roma – Il settore calcio della Polisportiva Borghesiana è in festa. I ragazzi della Seconda categoria allenati da Andrea Abate (che è anche il responsabile tecnico dell’intero settore) hanno vinto il campionato con tre turni in anticipo riportando la società in una categoria che mancava da due.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Viale Turati in festa: l'Aurora San Francesco è promossa in Prima categoriaGrande festa in Viale Turati e alla parrocchia dei frati Cappuccini: l'Aurora San Francesco, al termine di un campionato di Seconda dominato, è... Polisportiva Borghesiana (ginnastica ritmica), Vichi e Compagno: “Un inizio 2026 molto positivo”Roma – Ha cominciato l’anno nuovo col botto il settore ginnastica ritmica della Polisportiva Borghesiana.