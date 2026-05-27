Polemica a Uomini e Donne | c’entrano Ciro ed Elisa

Durante la registrazione di Uomini e Donne, è scoppiata una polemica tra i partecipanti Ciro ed Elisa. La discussione è avvenuta subito dopo la scelta, con urla e insulti tra i due. La registrazione è stata interrotta e i due sono stati allontanati dallo studio. Non sono stati riportati danni a persone o cose, e il programma è ripreso con altri protagonisti. La puntata andrà in onda come programmato.

Una polemica si è scatenata su Ciro ed Elisa, dopo la scelta a Uomini e Donne. Il trono di Ciro a Uomini e Donne è ufficialmente finito. Il tronista ha scelto Elisa, ma si è subito scatenata una polemica. Il percorso di Ciro Solimeno a Uomini e Donne è stato uno dei più discussi di questa stagione, ed è giunto a conclusione. Il tronista ha saputo tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo e nelle ultime settimane ogni suo gesto è stato analizzato per cercare di capire chi sarebbe stata la sua scelta. Nel corso della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta c’è stato il tanto atteso finale del trono. La prima a entrare in studio è stata Martina. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Il confronto tra Ciro e Elisa

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