Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme in un'uscita pubblica, secondo alcune fonti. L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sui social, che mostrano i due in compagnia. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La notizia ha alimentato le speculazioni tra i fan del programma, che seguono da vicino gli sviluppi delle vicende legate alla coppia.

Nuovi indizi infiammano il gossip attorno a Uomini e Donne e alla coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A pochi giorni dalla registrazione della scelta finale del tronista campano, i due sono stati nuovamente avvistati insieme lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi, alimentando l’entusiasmo dei fan e le indiscrezioni sul loro rapporto. Secondo diverse segnalazioni circolate online nelle ultime ore, Ciro ed Elisa sarebbero apparsi particolarmente affiatati durante un incontro pubblico. Le immagini e i video condivisi sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, confermando come la conoscenza tra i due prosegua anche dopo la conclusione del percorso televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne: caos tra Ciro, Elisa e Martina

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme dopo la sceltaCiro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne.

Uomini e donne, Ciro ed Elisa insieme a Catania: avvistamenti post sceltaVenerdì sono stati avvistati insieme a Catania, segnando un seguito alle immagini pubblicate in precedenza.

Temi più discussi: Ciro: Elisa, non mi faccio influenzare da Martina - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi: biscotti a forma di cuore e romanticismo dopo la scelta; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Quando finisce ‘Uomini e Donne’? La scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in onda.

Convinta al 100% che Gianni ha detto quella frase perché glielo aveva detto Ciro dopo aver visto Elisa parlare con Massimo durante il ballo #uominiedonne #solinardi x.com

Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme?Nuovi indizi infiammano il gossip attorno a Uomini e Donne e alla coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A pochi giorni dalla registrazione ... ilsipontino.net

Uomini e donne, Elisa e Ciro avvistati dopo la scelta, i fan: 'Erano affiatatissimi'Primo avvistamento dopo la scelta per la coppia formata da Elisa e Ciro, che venerdì scorso erano in un bar di Catania con gli amici di lei ... it.blastingnews.com