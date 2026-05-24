Uomini e Donne | Ciro ed Elisa avvistati insieme?

Da ilsipontino.net 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme in un'uscita pubblica, secondo alcune fonti. L'incontro è stato documentato da alcuni scatti pubblicati sui social, che mostrano i due in compagnia. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. La notizia ha alimentato le speculazioni tra i fan del programma, che seguono da vicino gli sviluppi delle vicende legate alla coppia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nuovi indizi infiammano il gossip attorno a Uomini e Donne e alla coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A pochi giorni dalla registrazione della scelta finale del tronista campano, i due sono stati nuovamente avvistati insieme lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi, alimentando l’entusiasmo dei fan e le indiscrezioni sul loro rapporto. Secondo diverse segnalazioni circolate online nelle ultime ore, Ciro ed Elisa sarebbero apparsi particolarmente affiatati durante un incontro pubblico. Le immagini e i video condivisi sui social hanno rapidamente fatto il giro del web, confermando come la conoscenza tra i due prosegua anche dopo la conclusione del percorso televisivo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

uomini e donne ciro ed elisa avvistati insieme
© Ilsipontino.net - Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Uomini e Donne: caos tra Ciro, Elisa e Martina

Video Uomini e Donne: caos tra Ciro, Elisa e Martina

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme dopo la sceltaCiro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne.

Uomini e donne, Ciro ed Elisa insieme a Catania: avvistamenti post sceltaVenerdì sono stati avvistati insieme a Catania, segnando un seguito alle immagini pubblicate in precedenza.

Temi più discussi: Ciro: Elisa, non mi faccio influenzare da Martina - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi: biscotti a forma di cuore e romanticismo dopo la scelta; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Quando finisce ‘Uomini e Donne’? La scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in onda.

uomini e donne ciroUomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme?Nuovi indizi infiammano il gossip attorno a Uomini e Donne e alla coppia formata da Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi. A pochi giorni dalla registrazione ... ilsipontino.net

uomini e donne ciroUomini e donne, Elisa e Ciro avvistati dopo la scelta, i fan: 'Erano affiatatissimi'Primo avvistamento dopo la scelta per la coppia formata da Elisa e Ciro, che venerdì scorso erano in un bar di Catania con gli amici di lei ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web