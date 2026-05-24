Uomini e Donne | Ciro ed Elisa avvistati insieme dopo la scelta

Da anticipazionitv.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne. I due sono stati fotografati in compagnia, senza ulteriori dettagli sul contesto. La coppia ha partecipato al programma, ma non è stato comunicato ufficialmente il loro stato attuale. Le immagini sono state scattate in un luogo pubblico, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali.

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Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, dopo la loro avventura a Uomini e donne, sono stati beccati insieme. Questo incontro pubblico avviene proprio prima della messa in onda della loro scelta, attesa per il 25 o 26 maggio 2026. Entrambi sembrano sereni e affiatati, confermando le voci di un riavvicinamento dopo un breve periodo di separazione. Maria De Filippi, Fascino vola a 76,6 milioni: perché l’utile cala La scelta in arrivo. Il momento della scelta è molto atteso dai fan del programma. Ciro ed Elisa hanno attirato l’attenzione del pubblico, e la loro storia sta per entrare in una nuova fase. La messa in onda della scelta promette di essere un evento significativo, dato il percorso che hanno condiviso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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