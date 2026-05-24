Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi sono stati avvistati insieme dopo la fine della loro partecipazione a Uomini e Donne. I due sono stati fotografati in compagnia, senza ulteriori dettagli sul contesto. La coppia ha partecipato al programma, ma non è stato comunicato ufficialmente il loro stato attuale. Le immagini sono state scattate in un luogo pubblico, senza che siano state fornite dichiarazioni ufficiali.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, dopo la loro avventura a Uomini e donne, sono stati beccati insieme. Questo incontro pubblico avviene proprio prima della messa in onda della loro scelta, attesa per il 25 o 26 maggio 2026. Entrambi sembrano sereni e affiatati, confermando le voci di un riavvicinamento dopo un breve periodo di separazione. Maria De Filippi, Fascino vola a 76,6 milioni: perché l’utile cala La scelta in arrivo. Il momento della scelta è molto atteso dai fan del programma. Ciro ed Elisa hanno attirato l’attenzione del pubblico, e la loro storia sta per entrare in una nuova fase. La messa in onda della scelta promette di essere un evento significativo, dato il percorso che hanno condiviso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Ciro ed Elisa avvistati insieme dopo la scelta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne: caos tra Ciro, Elisa e Martina

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: i retroscena sul dopo scelta di Ciro Solimeno ed Elisa LeonardiDopo la registrazione della scelta, sono emersi nuovi dettagli riguardo ai momenti successivi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, che vengono...

Uomini e Donne, quando andrà in onda la scelta di Ciro Solimeno ed Elisa LeonardiLa puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Ciro Solimeno e Elisa Leonardi sarà trasmessa prossimamente.

Temi più discussi: Ciro: Elisa, non mi faccio influenzare da Martina - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi: biscotti a forma di cuore e romanticismo dopo la scelta; Uomini e Donne, Ciro si apre con Elisa: Ho avuto paura di perderti; Quando finisce ‘Uomini e Donne’? La scelta di Ciro Solimeno: ecco quando andrà in onda.

Convinta al 100% che Gianni ha detto quella frase perché glielo aveva detto Ciro dopo aver visto Elisa parlare con Massimo durante il ballo #uominiedonne #solinardi x.com

Uomini e donne, Elisa e Ciro fuori dallo studio: dedica con biscotti a forma di cuoreNell'attesa di poter pubblicare contenuti di coppia, Elisa ha emozionato i fan con una foto su Instagram che ha ricordato un'esterna ... it.blastingnews.com

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: arriva uno speciale dopo Uomini e Donne? | La segnalazioneSpunta una segnalazione su Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi che sarebbero stati pizzicati insieme dopo Uomini e Donne per un motivo. ilsussidiario.net