È stato pubblicato “Poi tutto ricadde” del professor Catone, un testo che attraversa le colline della Valdelsa e si spinge fino agli abissi immaginari di Moby Dick. La narrazione si sviluppa tra descrizioni paesaggistiche e riferimenti letterari, senza approfondimenti sulla trama o sui personaggi. Il libro, disponibile da poco, si presenta come una riflessione personale che unisce elementi geografici e letterari, senza ulteriori dettagli sugli intenti o sui contenuti specifici.

VALDELSA Dalle colline della Valdelsa fino agli abissi immaginari di Moby Dick. C’è anche un pezzo di territorio empolese nel nuovo libro illustrato di Marco Catone (nella foto), docente dell’istituto “Gonnelli“ di Gambassi e Montaione, appena pubblicato dalla casa editrice indipendente Pièdimosca Edizioni e presentato al Salone del Libro di Torino 2026. Il volume si intitola "Poi tutto ricadde" e nasce da una suggestione letteraria potente: il finale del capolavoro di Herman Melville, quando la baleniera Pequod viene distrutta dalla furia di Moby Dick. Un’immagine che Catone trasforma in un viaggio visivo e simbolico sul rapporto tra uomo, natura e ossessione del profitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Poi tutto ricadde“ del professor Catone

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