Pochi possono avermi Ripassi il rispetto Che cosa è successo tra Rangnick e il Milan nel 2020

Da gazzetta.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2020, il tecnico tedesco è stato vicino a firmare con il Milan. La candidatura, presentata da Gazidis, causò divisioni all’interno del club. Boban e Maldini si opposero alla scelta, mentre altri membri del club sembravano favorevoli. La proposta non andò in porto e l’accordo non fu concluso. Nei mesi successivi, il rapporto tra il tecnico e il club si deteriorò, con dichiarazioni pubbliche che evidenziarono tensioni tra le due parti.

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Che Ralf Rangnick sia stato vicino al Milan in passato non è una novità. “Con i rossoneri ci sono stati dei contatti, ma niente di concreto", diceva Ralf qualche anno fa. Era aprile 2020, il mondo era nel pieno della pandemia e le auto elettriche le stavano ancora pensando. Rangnick era l’Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull, si definiva un “trainager” - metà allenatore, metà manager - e ancora non sapeva che, un anno e mezzo dopo, avrebbe steccato alla prima vera chiamata top di carriera con il Manchester United. Tra lui e il Milan c’è sempre stato un rapporto particolare, quasi surreale. Senza mettere piede a Milano,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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