Pnrr su scuole e tranvia il Comune è in ritardo

Da ilgiornale.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune non ha ancora completato i lavori su alcune scuole e sulla tranvia, con la data del 30 giugno come termine ultimo. Questa scadenza riguarda i progetti finanziati con le risorse del Pnrr. Finora, i lavori non sono stati ultimati e non sono stati rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma. La data si avvicina senza che siano stati completati tutti gli interventi programmati.

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C'è una data che pesa come una spada di Damocle sul Comune: 30 giugno. É la scadenza entro cui vanno tassativamente conclusi gli interventi legati alle risorse del Pnrr. Ad oggi non è ancora chiaro come verranno eventualmente gestiti i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che non dovessero stati ancora completati e già due mesi fa il Ministero dei Trasporti ha lanciato un alert a Milano - che è dovuta correre ai ripari - sul caso della metrotranvia 7. Il sindaco aveva inaugurato il primo tratto e rinviato all'inverno l'esecuzione del raccordo. Il Ministero ha chiarito che l'assenza del collegamento diretto tra nuova tratta e linea già esistente avrebbe comportato la decadenza dell'intero finanziamento, circa 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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