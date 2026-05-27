Il Comune non ha ancora completato i lavori su alcune scuole e sulla tranvia, con la data del 30 giugno come termine ultimo. Questa scadenza riguarda i progetti finanziati con le risorse del Pnrr. Finora, i lavori non sono stati ultimati e non sono stati rispettati i tempi stabiliti dal cronoprogramma. La data si avvicina senza che siano stati completati tutti gli interventi programmati.

C'è una data che pesa come una spada di Damocle sul Comune: 30 giugno. É la scadenza entro cui vanno tassativamente conclusi gli interventi legati alle risorse del Pnrr. Ad oggi non è ancora chiaro come verranno eventualmente gestiti i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che non dovessero stati ancora completati e già due mesi fa il Ministero dei Trasporti ha lanciato un alert a Milano - che è dovuta correre ai ripari - sul caso della metrotranvia 7. Il sindaco aveva inaugurato il primo tratto e rinviato all'inverno l'esecuzione del raccordo. Il Ministero ha chiarito che l'assenza del collegamento diretto tra nuova tratta e linea già esistente avrebbe comportato la decadenza dell'intero finanziamento, circa 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pnrr, su scuole e tranvia il Comune è in ritardo

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Temi più discussi: Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti: nel Lazio solo il 33% dei progetti è concluso; Pnrr, scatta la corsa contro il tempo per chiudere il cantiere da 50 milioni; PNRR Village; Pnrr, sopralluogo della sindaca Salis ai lavori ultimati nell'asilo comunale La Rondine.

Sono senza parole per questo affetto. È stato emozionante per me arrivare qui passando in mezzo a nuove opere, ai cantieri di speranza finanziati con i 209 miliardi del Pnrr per riqualificare piazze, scuole, spazi storici e di socialità. No ai cantieri del Riarmo c x.com

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