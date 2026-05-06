Messina 20 milioni per la tranvia | il cantiere resta in forte ritardo

A Messina, i lavori per la tranvia sono ancora in forte ritardo, nonostante siano stati stanziati 20 milioni di euro. La consegna del cantiere si è fermata e si attende di capire chi sarà chiamato a gestire le operazioni dopo le dimissioni della giunta. I fondi stanziati non hanno ancora prodotto i risultati sperati e il servizio di trasporto pubblico continua a subire disservizi.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi il disservizio del trasporto pubblico?. Chi dovrà gestire concretamente il cantiere dopo le dimissioni della giunta?. Perché la componente ferroviaria blocca ancora l'intera opera?. Quando finiranno i lavori dopo il fallimento della scadenza di dicembre?.? In Breve Fondi stanziati dal bilancio di previsione per il periodo 2026-2028.. Consigliere Alessandro Russo segnala disservizi dal termine previsto a dicembre scorso.. Investimento totale di 37,5 milioni di euro tramite Patto per lo Sviluppo.. 12,5 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle infrastrutture mercatali rionali.. Il...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, 20 milioni per la tranvia: il cantiere resta in forte ritardo Notizie correlate Cantiere in ritardo di oltre un anno: nuova proroga al progetto da 2,5 milioni per il dormitorio dei senzatettoUn progetto di housing temporaneo e stazioni di posta a favore dei senzatetto che risulterebbe di grande aiuto per tante persone in difficoltà che... Allegri festeggia per l'arrivo di 20 milioni, la Roma resta a guardareIl Milan procede verso la prossima sessione di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la linea difensiva e incrementare la competitività, sia a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ulss 4 pronta ad accogliere più di 20 milioni di turisti; Unime, approvato il bilancio di esercizio 2025: utile di oltre 3 milioni di euro; Stretto di Messina Spa: Ciucci confermato amministratore delegato, Basile nominato presidente; Accise benzina e diesel, lo sconto non sarà uguale per tutti: cosa succede dal 1° maggio 2026. Messina, Basile: dopo 20 anni di attese, il progetto del Palagiustizia bis è stato avviatoIl candidato sindaco di Messina per il movimento Sud chiama Nord, Federico Basile, ha recentemente sottolineato l’importanza del progetto del Palagiustizia bis, definendolo una risposta concreta a una ... strettoweb.com Messina prima in graduatoria per la rigenerazione urbana: oltre 33 milioni di euro per il rifacimento della rete viariaCon Decreto del Dirigente Generale n. 679 del 3 aprile 2026, il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Regione Siciliana ha approvato la graduatoria definitiva delle istanze relative alla ... strettoweb.com Incendio in una mansarda stasera a Villafranca Tirrena L'intervento dei vigili del fuoco di Messina Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/news/incendio-in-una-mansarda-a-villafranca-tirrena.html - facebook.com facebook