Il Sud ha contribuito in modo decisivo al raggiungimento dell'obiettivo del Pnrr, avvicinando l’Italia alla crescita prevista. L’Italia ha rispettato i tempi stabiliti, mantenendo il primato europeo. La sfida, considerata difficile da molti, è stata superata grazie alle azioni messe in atto nel Sud. La spinta del Mezzogiorno si è rivelata fondamentale per il successo complessivo del piano.

«L’Italia ha raggiunto e mantenuto con orgoglio nei tempi il primato europeo. Per molti era una sfida impossibile da vincere. Siamo all’ultimo miglio, acceleriamo», dice la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio che apre la due giorni sul Pnrr organizzata dal ministro Tommaso Foti a Milano. È la rivendicazione del cammino percorso fin qui dal Governo («Non è stato semplice ma abbiamo rispettato la tabella di marcia: siamo stati all’altezza del compito») e al tempo stesso la consapevolezza che c’è ancora da fare per tagliare il traguardo finale (alla decima e ultima rata da 28,4 miliardi che l’Italia chiederà nelle prossime settimane sono collegati oltre 150 obiettivi, più di quelli legati ai 9 pagamenti precedenti). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pnrr, obiettivo vicino: «La spinta del Sud decisiva per la crescita»

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