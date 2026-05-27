In meno di quattro anni, il governo ha portato avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, considerato il più consistente in Europa in termini di risorse e obiettivi. Nonostante alcune difficoltà e la percezione di una sfida difficile, l'esecutivo ha dichiarato di non essersi mai arreso. La gestione del piano ha coinvolto investimenti significativi e l’obiettivo di migliorare la ripresa economica del paese.

Giorgia Meloni rivendica i risultati raggiunti con il Pnrr. “Poco meno di quattro anni fa abbiamo ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d’Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva. Qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati“, ha detto la presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato in occasione del convegno “L’Italia del Pnrr – Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta” a Milano. “Ci... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Pnrr, Meloni: Qualcuno la considerava una sfida impossibile, non ci siamo mai scoraggiati

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