L’Italia ha raggiunto un primato in Europa nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). La premier ha dichiarato che, nonostante le sfide, il paese non si è mai scoraggiato nel percorso di implementazione del piano. In un videomessaggio rivolto a un convegno dedicato, ha evidenziato i risultati ottenuti e ha sottolineato l’impegno del governo nel portare avanti gli interventi previsti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui dati o sui tempi di realizzazione.

Giorgia Meloni festeggia i risultati italiani nell’ambito dell’attuazione del Pnrr. In un videomessaggio inviato al convegno “L’Italia del Pnrr – Creare il modello. Fare sistema. Orientare il futuro. Una sfida che si racconta” che si è tenuto a Milano, ha affermato che il suo governo, poco meno di quattro anni fa, ha “ereditato una grande responsabilità: portare avanti il piano di ripresa e resilienza più consistente d’Europa, sia dal punto di vista finanziario che degli obiettivi da raggiungere. Una sfida che alcuni consideravano molto complessa, altri addirittura proibitiva. Qualcuno perfino impossibile da vincere. Eppure non ci siamo scoraggiati “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni sul Pnrr: “L’Italia ha raggiunto primato europeo. Per qualcuno era sfida impossibile, noi mai scoraggiati”

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Pnrr, incassata la penultima rata da 12,8 mld, ma sono incagliati 1.400 progetti per 17 mld

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