PNRR Istruzione Valditara presenta i numeri | 500mila studenti recuperati | la dispersione scende all’8% 11.724 edifici ristrutturati 158mila posti asili nido 41mila iscritti agli ITS

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell'Istruzione ha presentato i dati relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore. Sono stati recuperati circa 500.000 studenti, portando la percentuale di dispersione scolastica all’8%, sotto la media europea. Sono stati ristrutturati oltre 11.700 edifici scolastici e creati circa 158.000 posti in asili nido. Inoltre, circa 41.000 studenti si sono iscritti agli Istituti Tecnici Superiori.

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“La dispersione scolastica che caratterizza la scuola italiana è al di sotto della media europea”. Parola di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenuto all’evento “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro” in corso a Milano. La manifestazione è organizzata dalla Struttura di Missione PNRR, promossa dal ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti e dalla Commissione europea, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I numeri che il ministro ha srotolato dal palco hanno il peso di una inversione di tendenza. “Media europea 9, Italia 8”, ha scandito. E poi l’annuncio: “Dal 2023 ad oggi abbiamo recuperato mezzo milione di ragazze e di ragazzi che prima non andavano a scuola”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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