PNRR Istruzione Valditara presenta i numeri | 500mila studenti recuperati | la dispersione scende all’8% 11.724 edifici ristrutturati 158mila posti asili nido 41mila iscritti agli ITS

Il ministro dell'Istruzione ha presentato i dati relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel settore. Sono stati recuperati circa 500.000 studenti, portando la percentuale di dispersione scolastica all’8%, sotto la media europea. Sono stati ristrutturati oltre 11.700 edifici scolastici e creati circa 158.000 posti in asili nido. Inoltre, circa 41.000 studenti si sono iscritti agli Istituti Tecnici Superiori.

“La dispersione scolastica che caratterizza la scuola italiana è al di sotto della media europea”. Parola di Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, intervenuto all’evento “L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro” in corso a Milano. La manifestazione è organizzata dalla Struttura di Missione PNRR, promossa dal ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti e dalla Commissione europea, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I numeri che il ministro ha srotolato dal palco hanno il peso di una inversione di tendenza. “Media europea 9, Italia 8”, ha scandito. E poi l’annuncio: “Dal 2023 ad oggi abbiamo recuperato mezzo milione di ragazze e di ragazzi che prima non andavano a scuola”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

PNRR Istruzione e asili nido: tavolo operativo MIM e ANCI per garantire oltre 150mila nuovi posti e superare il divario territorialeIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in un vertice ufficiale.

Le lingue straniere negli asili nido. Grazie agli studenti del liceo GobettiA Scandiano, i nidi comunali integrano l’insegnamento delle lingue straniere, come inglese, francese e spagnolo, utilizzando metodi come la voce, i...

Si parla di: Il Consiglio di Stato conferma la legittimità del dimensionamento scolastico in Campania.

Valditara Siamo andati oltre i target previsti dal Pnrr, ampliando le sfere degli interventiCosì il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'evento L'Italia del Pnrr in corso a Milano. italpress.com

ITS Academy, Valditara: Superati gli obiettivi del PNRR, prevediamo 100 mila iscritti in cinque anni, boom di iscrizioni al SudQuestion Time alla Camera con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere risponde a un'interrogazione parlamentare presentata da Forza ... orizzontescuola.it