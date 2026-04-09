PNRR Istruzione e asili nido | tavolo operativo MIM e ANCI per garantire oltre 150mila nuovi posti e superare il divario territoriale
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in un vertice ufficiale. L’obiettivo dell’incontro è discutere il piano per l’implementazione del PNRR riguardante istruzione e asili nido. Si prevede di creare oltre 150.000 nuovi posti e di ridurre il divario tra le diverse aree del Paese. La riunione si è svolta in forma ufficiale e senza ulteriori dettagli forniti.
Come comunicato ufficialmente tramite nota stampa, si è svolto un vertice tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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