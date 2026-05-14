le lingue straniere negli asili nido grazie agli studenti del liceo gobetti

A Scandiano, i nidi comunali integrano l’insegnamento delle lingue straniere, come inglese, francese e spagnolo, utilizzando metodi come la voce, i giochi e le attività creative. Questa iniziativa vede la collaborazione degli studenti del liceo linguistico dell’istituto Gobetti, che partecipano attivamente alle attività rivolte ai bambini. L’obiettivo è far conoscere le lingue straniere fin dalla prima infanzia attraverso approcci pratici e coinvolgenti.

Le lingue straniere (inglese, francese e spagnolo) nei nidi comunali di Scandiano attraverso la voce, i giochi e la creatività degli studenti del liceo linguistico dell’istituto Gobetti. Un importante progetto, realizzato nei nidi Leoni e Girasole, nato dall’esperienza regionale ‘Sentire l’inglese e altre lingue’ e poi sviluppato in una forma più vicina alla realtà educativa del territorio. Il percorso è iniziato l’anno scorso con una presentazione rivolta agli studenti durante la quale sono state illustrate, anche attraverso slide e video, le modalità con cui le educatrici introducono le sonorità dell’inglese nella quotidianità del nido. L’inglese abbinato alla Lis, alla musica, all’ascolto delle canzoni e utilizzo della chitarra, ai giochi, alla narrazione e ai piccoli gesti di ogni giorno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Alessandra Aimi (@AimiAlessandra) / Posts / X x.com

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