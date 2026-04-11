A pochi mesi dalla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i dati ufficiali mostrano che solo il 2% dei progetti previsti è stato completato. Il monitoraggio degli enti locali evidenzia difficoltà nella gestione delle risorse e un ritmo di avanzamento che non corrisponde alle scadenze europee. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di rispettare le tempistiche stabilite per il completamento delle iniziative.

Mancano ormai solo pochi mesi alla scadenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i dati che emergono dal monitoraggio degli enti locali delineano un quadro di estrema complessità, con una gestione delle risorse che fatica a tenere il passo rispetto alle tempistiche europee. Un’analisi dettagliata su oltre 96mila progetti evidenzia come la capacità di attuazione di regioni, comuni e province sia il vero spartiacque per il successo dell’intero programma, in un momento in cui le criticità strutturali rischiano di trasformare le opportunità in cantieri fermi. Le cifre raccolte mostrano come la gestione territoriale sia il cuore pulsante del piano, con circa 47,5 miliardi di euro affidati direttamente a amministrazioni locali, regioni e città metropolitane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pnrr: corsa contro il tempo, solo il 2% dei progetti è concluso

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