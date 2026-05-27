Pnrr agli sgoccioli addio ai fondi per le dimissioni protette delle persone fragili

A un mese dalla scadenza del Pnrr, l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia ha annunciato che non potrà usufruire dei 330mila euro destinati al progetto sulle dimissioni protette per persone fragili. La gara di assegnazione è rimasta senza partecipanti e non ci sono state offerte. Di conseguenza, il finanziamento non verrà assegnato e il progetto non potrà essere realizzato.

La gara è andata deserta e, quando ormai manca un mese alla scadenza dei termini del Pnrr, l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia non può far altro che gettare la spugna e rinunciare ai 330mila euro per il progetto finalizzato a rafforzare il percorso delle dimissioni ospedaliere assistite e a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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