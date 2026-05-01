Persone fragili e dimissioni protette | nasce il patto tra Comune di Verona Aoui e Ulss 9 Scaligera

È stato firmato un accordo tra il Comune di Verona, l’Aoui e l’Ulss 9 Scaligera per creare una rete di supporto dedicata alle persone fragili, in particolare durante il periodo immediatamente successivo al ricovero ospedaliero. L’obiettivo è garantire un accompagnamento più sicuro durante le dimissioni e nel percorso di recupero, coinvolgendo diversi soggetti pubblici e sanitari per offrire assistenza e tutela.

Una "rete" che si attiva nel momento più critico per le persone fragili, come il ritorno a casa dopo un ricovero ospedaliero. È stato presentato giovedì, nella sala Arazzi di Palazzo Barbieri, il primo Protocollo di intesa per le Dimissioni Protette: un traguardo storico per il territorio.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Festa della Donna, vaccinazioni gratuite contro il Papillomavirus grazie all'Ulss 9 ScaligeraIl 4 e 5 marzo l’Ulss 9 offre il vaccino anti-Papillomavirus a giovani donne e uomini, in occasione della Giornata internazionale dell’Hpv In... Assalto ad Alessandro Gentile per la Scaligera VeronaLa Scaligera Verona sta definendo una mossa strategica per dare impulso immediato alla stagione, puntando su un profilo di alto livello in grado di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Sanità e sociale: Verona firma i primi protocolli per le dimissioni protette; Giovanna Piubello si ricandida a Colognola ai Colli: Il rapporto con i cittadini è fiduciario; Il prossimo sindaco di Agrigento, appello di Chiesa e volontariato ai candidati: Priorità agli ultimi; Milazzo: accordo di programma per l’integrazione socio-sanitaria dei Comuni del Distretto n. 27. Botti di Capodanno, divieti e ordinanze dei Comuni: tutela di animali domestici e persone fragili. Enpa: «Non è una rinuncia, è una scelta di responsabilità»Il Comune di Verona ha lanciato la campagna Rinuncia ai botti!, un invito a festeggiare in modo responsabile e rispettoso durante il Capodanno e tutte le festività. Il Comune si rivolge dunque ai ... ilgazzettino.it Le nostre VISITE GUIDATE al Museo di Storia Naturale di Verona Collezione permanente 02/05/2026 - ore 11.00 24/05/2026 - ore 15.00 30/05/2026 – ore 11.00 Per maggiori informazioni https://museicivici.comune.verona.it/nqcontent.cfma_id=97881 La vi - facebook.com facebook