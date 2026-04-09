Domani, venerdì 10 aprile 2026, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città a Potenza, si terrà un incontro dedicato alla discussione di un nuovo piano legato al PNRR. L’evento si concentrerà sulla creazione di un percorso di dimissioni protette e rappresenta un momento importante per definire le modifiche nei servizi sociali territoriali. La riunione coinvolgerà rappresentanti e operatori del settore.

Domani, venerdì 10 aprile 2026, la Sala dell’Arco del Palazzo di Città a Potenza ospiterà un incontro decisivo per l’evoluzione dei servizi sociali territoriali: La costruzione di un percorso di dimissioni protette. L’evento, che inizierà alle ore 10, mira a presentare il documento strategico elaborato da un gruppo di lavoro multidisciplinare, frutto della Progettualità 1.1.3 legata alla Missione 5 Componente 2 del PNRR. Questo progetto punta a implementare i LEPS relativi alle dimissioni protette, integrando le competenze dei Comuni, delle Aziende Sanitarie e degli ospedali attraverso un modello gestionale unitario. Un modello integrato tra Comune e territorio sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, nuovo piano PNRR: rivoluzione per le dimissioni protette

Categorie protette, ma protette da cosa?Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso… Quando gli automobilisti notano un...

RFI, lavori sulla Battipaglia–Potenza–Taranto: investimenti PNRRInterventi su binari, stazioni, viadotti e nuove opere infrastrutturali per migliorare affidabilità, capacità e tempi di percorrenza I lavori RFI...

Temi più discussi: D.M. Agrivoltaico 2025: incentivi previsti e scadenze; Cogefeed, impianto agrivoltaico ammesso a contributo PNRR; Sanità lucana, Più territorio, meno attese: la visione di Cosimo Latronico.

Pnrr, la corsa contro il tempo: in una settimana autorizzate tre case della comunità e un mini-ospedalePERUGIA - Prendono corpo e sostanza i progetti del Pnrr salute. La Regione, nei giorni scorsi, ha dato via libera formalmente all’attività di tre case ... ilmessaggero.it

Insediato il nuovo Consiglio Provinciale di PotenzaPOTENZA - Si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale di Potenza, segnando l’avvio di una nuova fase per l’Ente. Durante la seduta, il Pres ... ivl24.it

Kicking power Potenza tiro eFootball - facebook.com facebook

Xiaomi migliora il suo robot base: su la potenza e lavaggio con mocio a rullo x.com