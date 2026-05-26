La scadenza dei cantieri finanziati con risorse Pnrr è fissata per giugno e non prevede proroghe. All'inizio del nuovo mandato della giunta comunale di Faenza, i lavori in corso saranno ancora in fase di completamento. Nei prossimi mesi, dovranno essere conclusi tutti gli interventi avviati con i fondi destinati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non sono previste estensioni dei termini di consegna dei progetti.

La scadenza dei cantieri finanziati con risorse Pnrr non prevede proroghe. All’indomani della tornata elettorale amministrativa la nuova giunta comunale di Faenza troverà all’inizio del proprio mandato i cantieri in via di conclusione. Per il vicesindaco uscente con delega ai lavori pubblici Andrea Fabbri non ci sono situazioni a rischio di rimodulazione riguardo agli stanziamenti, e i cantieri "saranno tutti conclusi entro il 30 giugno", afferma. Tra i progetti per i quali l’Ente Locale ha gestito più risorse figura il nuovo crossodromo da oltre 4 milioni di euro che è già stato inaugurato e sul quale sono ora in corso importanti opere di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri Pnrr, "tutti conclusi entro giugno"

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Pisa- Piazza Manin, Comune: a rischio i fondi Pnrr con lo stop ai avori.

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