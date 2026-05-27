PlayStation apre i Days of Play 2026 e alcuni sconti sembrano quelli del Black Friday

Da game-experience.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sony ha iniziato i Days of Play 2026, la manifestazione annuale che offre sconti su console, accessori, giochi e abbonamenti PlayStation. Alcune offerte sono comparabili a quelle del Black Friday, con riduzioni di prezzo su diversi prodotti. L’evento si svolge in modo continuativo e si rivolge ai clienti interessati a acquisti di medio e lungo termine. Le promozioni sono valide fino a data da definire e sono disponibili sia online che nei negozi fisici.

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Sony ha ufficialmente dato il via ai Days of Play 2026, l’atteso appuntamento annuale che porta sconti significativi su console, accessori, giochi e abbonamenti PlayStation. L’iniziativa è partita dalla mezzanotte del 27 maggio e proseguirà fino alle 23:59 del 10 giugno, offrendo agli appassionati quasi due settimane per approfittare di riduzioni che in alcuni casi raggiungono i 100 euro. La promozione arriva in un momento strategico per l’ecosistema PlayStation, con l’annuncio anticipato dei giochi PlayStation Plus di giugno e in concomitanza con il prossimo State of Play del 2 giugno, dove verrà mostrato per la prima volta il gameplay di Marvel’s Wolverine. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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