Black Friday sconti ingannevoli | uno su tre non è reale secondo l’Ue

Durante il Black Friday e il Cyber Monday, un terzo degli sconti pubblicizzati online risultano essere ingannevoli o non reali, secondo quanto riportato dall’Unione Europea. Le autorità competenti hanno analizzato le offerte di diversi rivenditori e hanno riscontrato che molte promozioni sembrano false o non rispecchiano le reali riduzioni di prezzo. La questione riguarda soprattutto le piattaforme di commercio elettronico e i siti di vendita online.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana San Leucio, 250 anni dopo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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Ue: tutela dei consumatori, dietro le vendite del Black Friday e Cyber Monday pratiche illegali negli sconti e prezziDa un controllo su 341 rivenditori online che hanno applicato sconti durante il Black Friday e il Cyber Monday è emerso che il 30% di essi indicava sconti errati, senza usare, il prezzo di riferimento ... agensir.it

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