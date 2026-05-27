Venezia ha vinto contro Tortona nei playoff, interrompendo la loro stagione storica. La squadra ha fermato la rimonta di Baldasso e Gorham, grazie a una prestazione dominante nel primo quarto. La partita si è conclusa con Venezia che ha mantenuto il vantaggio nei minuti finali, impedendo a Tortona di rimontare. La vittoria segna la fine del percorso per Tortona in questa stagione dei playoff.

? Punti chiave Come ha fatto Venezia a frenare la rimonta di Baldasso e Gorham?. Chi ha deciso il match con la prestazione dominante nel primo quarto?. Perché la gestione tattica di Fioretti non è bastata nel finale?. Quali basi solide ha lasciato questa stagione per il futuro di Tortona?.? In Breve RJ Cole segna 27 punti, Baldasso 18 e Gorham 16 per Venezia e Tortona.. Venezia accede alle semifinali contro Bologna dopo il netto 89-83 finale.. Strautins e Manjon contribuiscono al recupero di Tortona nel terzo quarto.. La stagione storica della Bertram conferma la crescita del basket nel capoluogo.. La Bertram Tortona chiude la sua stagione storica con un 83-89 subito a Venezia nella gara 5 dei playoff, dopo una sfida combattuta fino al fischio finale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, Tortona cade a Venezia: finisce la stagione storica

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