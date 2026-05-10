Bertram dominio finale a Venezia | Vital trascina Tortona ai playoff

Nel match tra Bertram e Tortona, Vital ha condotto la sua squadra verso i playoff a Venezia. Dopo un terzo quarto complicato, la squadra ha reagito con una serie di azioni efficaci. Le triple decisive sono state messe in campo da alcuni giocatori specifici, che hanno contribuito a consolidare il vantaggio finale. La partita ha visto un ritmo intenso e momenti chiave che hanno deciso l’esito dell’incontro.

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? Punti chiave Come ha fatto Vital a trasformare un terzo quarto difficile?. Chi ha messo le triple decisive per chiudere il vantaggio?. Perché l'infortunio di Wiltjer potrebbe cambiare gli equilibri della serie?. Come farà la Bertram a gestire il fattore campo a Venezia?.? In Breve Hubb segna due triple decisive mentre Manjon limita Cole con 13 punti.. Tessitori raccoglie 11 rimbalzi e Strautins garantisce stabilità tattica al gruppo.. La serie si sposterà al Taliercio domenica e alla Nova Arena il 24 maggio.. L'infortunio di Wiltjer potrebbe privare la Reyer di un elemento chiave nei playoff.. La Bertram conquista il Taliercio di Venezia con un punteggio di 75-78, strappando il quinto posto della griglia playoff alla Reyer grazie a un quarto periodo dominante di 30-20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bertram, dominio finale a Venezia: Vital trascina Tortona ai playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bertram Tortona, Marco Picchi: "Costruiremo un Derthona ancora più competitivoUna stagione impegnativa per la Bertram Derthona Tortona trova un punto di lettura nel bilancio delle dinamiche interne al club, tra soddisfazioni,... Bertram Derthona Tortona-Vanoli Cremona: dove vedere la partita in tvDue famiglie sportive pronte a confrontarsi in una sfida di regular season che mette in evidenza solidità tattica e continuità di rendimento.