La Reyer cade a Tortona in gara 3 lagunari avanti 2-1 nella serie dei quarti playoff

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La serie dei quarti di finale tra Reyer e Tortona si prolunga dopo che la squadra lagunare ha perso gara 3 in trasferta, portando il punteggio complessivo a 2-1 per i padroni di casa. Dopo aver vinto le prime due partite in casa, la Reyer non è riuscita a conquistare la terza sfida lontano dal proprio impianto, interrompendo così la serie e mantenendo aperta la possibilità di proseguire nella competizione.

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Si allunga la serie dei quarti di finale playoff tra Reyer e Tortona. Dopo aver sfruttato al meglio il fattore campo, portandosi sul 2-0, gli orogranata non sono riusciti a strappare il pass per le semifinali scudetto nella prima gara lontani dal parquet amico del Taliercio. Alla Nova Arena. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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