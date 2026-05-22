La Reyer cade a Tortona in gara 3 lagunari avanti 2-1 nella serie dei quarti playoff

Notizia in breve

La serie dei quarti di finale tra Reyer e Tortona si prolunga dopo che la squadra lagunare ha perso gara 3 in trasferta, portando il punteggio complessivo a 2-1 per i padroni di casa. Dopo aver vinto le prime due partite in casa, la Reyer non è riuscita a conquistare la terza sfida lontano dal proprio impianto, interrompendo così la serie e mantenendo aperta la possibilità di proseguire nella competizione.